Swijnenberg en Jan Smit nog wel in selectieteam Songfestival

Swijnenberg is al bijna twee weken niet op 538 te horen omdat hij tijd voor zichzelf nodig heeft. De zender kan niet zeggen wat de dj exact mankeert, behalve dat hij ‘wat gas moet terugnemen’. Jan Smit liet eerder deze week weten zeker twee maanden niet meer op te treden vanwege een ontsteking van zijn strottenhoofd.

Smit zit al een tijdje in de commissie. Swijnenberg en zijn maatje Sander Lantinga zijn onlangs aan het groepje toegevoegd. ,,Coen was bij de eerste luistersessie aanwezig, drie weken geleden. En we hebben nog geen afmelding ontvangen voor de volgende bijeenkomst", meldt een woordvoerder van AVROTROS.