Sylvana maakt milieubewuste smoothie en Geraldine zoent Jan

SHOWBYTESKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Het is bijna zover! Het kan niet lang meer duren voordat het Wie is de Mol-kindje van Airen Mylene en Taeke Taekema het levenslicht ziet. Mama Airen opende haar ochtend met onderstaande kunstzinnige zwart-witfoto, waarop haar babybuik goed te zien is.

Goeiemorgen! Rustig wakker worden en fantaseren over de kleine. Hoe zal hij er uit zien? #zwanger #babyboy #pregnant #eindekomtinzicht 📷 @latoyavandermeeren Een foto die is geplaatst door null (@airenmylene) op 7 Feb 2018 om 22:18 PST

Sylvana Simons wil minder voedsel verspillen. Zwarte banaan? Volgens Sylvana zeker nog goed genoeg voor een interessante smoothie.

In het kader van zo min mogelijk voedselverspilling en zo veel mogelijk vitamientjes binnenkrijgen... zou deze combi smaken? #smoothie #ornot #mango #ginger #banana #lemon #avocado #dtv Een foto die is geplaatst door null (@sylvanasimons) op 8 Feb 2018 om 1:33 PST

Wat voor effect Fifty Shades Freed heeft op zangeres Pleun Bierbooms, zie je hieronder. Ze kijkt er wulps van in de camera en pronkt met haar gladde benen. Bovendien was de film kennelijk zo heftig dat ze het woord 'Tuschinski' niet meer goed kan spellen.

Fifty Shades Freed’s première last night was cute Een foto die is geplaatst door null (@pleunbierbooms) op 7 Feb 2018 om 5:40 PST

We hebben altijd wel trek in een schattig kiekje van Xess Xava. Hier staat hij wijdbeens naast zijn koeltjes poserende moeder Yolanthe Sneijder-Cabau. De oplettende instagrammer meent een verborgen boodschap te zien op de foto. Xess draagt namelijk een shirt waarop het woord 'broer' is vermeld. Zou dit de manier zijn waarop Yolanthe een nieuwe zwangerschap bekendmaakt?

'Brother' like no other! 💛✖️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 8 Feb 2018 om 2:06 PST

Ook wijdbeens op de foto: djs Sunnery James en Ryan Marciano. Zij bereidden zich gisteren voor op een show in Barcelona.

Chilling ritual ... Almost showtime @suttonbarcelona.. Een foto die is geplaatst door null (@sunneryjames) op 7 Feb 2018 om 16:42 PST

Zijn jouw buikspieren even sterk als die van Jandino Asporaat? De komediant laat hier een hangende 'ruitenwissercrunch' zien. Jandino is zelf niet heel tevreden met zijn poging. ,,Wat je hier ziet, is iemand die baalt dat hij veel te lang heeft stil gezeten.''

Ik probeerde de ruitenwisser, maar het lijkt meer op de sneeuwschuiver 😩😩 Wat je hier ziet is iemand die baalt dat hij veelste lang heeft stil gezeten. Baalt dat hij nu niet zomaar in 1 keer alles weer kan oppakken. Maar beseft dat hij hier doorheen moet, om te komen waar hij wilt zijn. #GetFitOrDie #GeenAndereOptie #YoungKing SttepByStep👣 Een foto die is geplaatst door null (@jandinoasporaat) op 7 Feb 2018 om 16:48 PST

Menig man zal jaloers zijn op Jan Versteegh, die hier een kusje krijgt van Geraldine Kemper. De BNNVARA-collega's zijn hele goede vrienden: Jan zei eerder dat hij Geraldine als zus ziet. Zijn volgers zijn fan: 'Beste tv duo ooit!', klinkt het.

Wij zijn twee vriendjes, jij en ik! ❤️ @geraldine_kemper 4,284 Likes, 21 Comments - Jan Versteegh (@jan_versteegh) on Instagram: "Wij zijn twee vriendjes, jij en ik! ❤️ @geraldine_kemper"

Ahh! Zelfs bevroren harten smelten bij het zien van Shane Kluivert en zijn hond Bommel. Zo wandelen ze regelmatig in lokale parkjes en knuffelen ze wat af. ,,Wat een mooie, lieve foto Shane!'', klinkt het.