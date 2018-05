Sylvia Geersen wordt knettergek van stalkende ex

Geersen trouwde in januari 2016 met Rogelio, elf dagen nadat de twee elkaar in Mexico ontmoetten nadat ze contact hadden gehad via sociale media. Het sprookje spatte uiteen toen het model erachter kwam dat hij een pathologische leugenaar bleek. Hij kreeg agressieve buien en reageerde dat op zijn vrouw af. In mei 2017 was de maat vol en vroeg Sylvia de scheiding aan. Geersen pakte haar leven in Nederland weer op, maar Rogelio houdt de schijn op en blijft maar contact zoeken.



Sinds deze week heeft ze er een tweede stalker bij. ,,Deze man heeft contact gezocht met Rogelio en nu krijg ik elke dag printscreens van hun gesprekken samen'', laat ze los aan RTL Boulevard. Ze luidt de noodklok en schakelt de hulp in van misdaadverslaggever John van den Heuvel, die ervaring heeft met soortgelijke zaken. Volgens Van den Heuvel is Rogelio duidelijk in de war. ,,Het is lastig omdat aangifte doen in Nederland geen zin heeft. Wat Sylvia kan doen is een advocaat in Mexico inschakelen. Ik snap dat ze hier helemaal gek van wordt.''