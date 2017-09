Sylvia heeft tip voor binnenblijvers en de vreetbui van Sylvana

De moeder/dochterfoto van mevrouw Boomsma

Nu de zomer er dan echt opzit, denkt Romy Boomsma terug aan het moment dat ze met de kleine Bobby op haar rug van het zonnetje genoot. Bobby is inmiddels een stuk minder bol, Romy zwanger van de tweede en over het weer hebben we het maar even niet.

Toen Bobby nog een bolle baby was, de zon volop scheen, en Anna mijn favoriete moeder/dochter foto ooit van ons maakte. ♡ Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Sep 2017 om 1:47 PDT

Sylvana's guilty pleasure

Sylvana Simons kon zich gisteravond niet inhouden toen ze een glazen potje Nutella tegen kwam. ,,Ik zou het niet moeten doen, maar ik heb het gedaan. Oeps'', aldus de politica bij een kort shot van de compleet leeg gelepelde pot chocoladepasta.

I should not have. But I did. #oeps Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Sep 2017 om 16:01 PDT

Matties 'oooohooo'

Hij weet natuurlijk alles van muziek, maar het lukte Qmusic-dj Mattie Valk maar mooi zijn concurrenten Ruben Nicolai, Froukje de Both, Kasper van Kooten, Roxeanne Hazes, Jim Bakkum, Elske DeWall en Pearl Joan achter zich te laten. Het groepje was te zien in Humberto Tans The Big Music Quiz, die Mattie met vlag en wimpel won.

Hier zei ik: "OOHOOOHHOOOOHO" Vanaf 21:30 , RTL4, The Big Music Quiz. Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Sep 2017 om 8:54 PDT

Froukje: Let's do this

Froukje de Both spreekt zichzelf na een superzware nacht moed in. Ze moet zich door de regen naar het hockeyveld slepen nadat vanochtend heel vroeg alle rookmelders in haar huis spontaan begonnen te piepen. Het liefst gooit de blonde presentatrice haar hoofd in een stapel pannenkoeken.

#currentmood Als álle rookmelders om 5.30 afgaan omdat de batterijen op zijn 🙄#ennulekkernaardehockey #goedemorgen 💪🏻#zaterdagochtend #letsdothis Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Sep 2017 om 22:41 PDT

Rain or shine..#hockeytime #langsdelijn #littlemisssunshine 💦🌧☔️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Sep 2017 om 0:47 PDT

Tess, waar is je haarborstel?

De blonde lokken van presentatrice Tess Milne zijn compleet ontploft nadat ze haar vlechtjes eruit haalde. Met een ietwat kunstige foto deelt de mommy to be de 'aftermath'.

The aftemath. #braids #out Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Sep 2017 om 1:29 PDT

Sylvia gaat nergens heen

Topmodel Sylvia Geersen vindt het stiekem helemaal niet erg dat de regen dit weekend met bakken uit de hemel komt. Syl blijft lekker binnen en kijkt de hele dag Netflix. Wel met een laag make-up, mocht er onverhoopt iemand voor de deur staan.