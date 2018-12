Sylvie aan de grond zonder meubels en Nicolette houdt nog van Dennis

Video Patatbak­ker Lyall laat vier coaches in één keer draaien: ‘Hele liedje kippenvel’

0:55 De 19-jarige patatbakker Lyall Silié uit Zwijndrecht kan zijn frituurmand voorlopig aan de wilgen hangen. Dat zeiden de coaches in The voice of Holland vanavond, nadat ze binnen vijftien seconden tegelijk waren gedraaid voor zijn blind audition. ,,Ik had het hele liedje kippenvel.’’