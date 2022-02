Sylvie duikt terug haar bed in en Rico relaxt in ijsbad

Koningin Mathilde draagt vrijwel dezelfde outfits als Máxima in Mid­den-Oos­ten: ‘Beetje fantasie­loos’

Leentjebuur spelen gebeurt wel vaker in koninklijke kringen, maar nagenoeg identieke kleding op dezelfde locatie, slechts drie maanden later, is vrij opvallend. Toch hulde de Belgische koningin Mathilde zich bij de officiële trip naar de Verenigde Arabische Emiraten tot twee keer toe in kopieën van outfits die koningin Máxima recent in het Midden-Oosten droeg. ,,Een fout wil ik het niet noemen, maar fantasieloos is het wel.”

13:17