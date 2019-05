‘Sylvie heeft drie weken na liefdesbreuk alweer rijke man gestrikt’

Amper drie weken nadat presentatrice en zakenvrouw Sylvie Meis (41) een punt zette achter haar liefdesrelatie met de Brabantse regisseur Bart Willemsen (29), heeft de blondine alweer een nieuwe man aan de haak geslagen. Volgens het blad In Touch gaat het om de gefortuneerde Duitse zakenman Michael Hellge. Hellge heeft een florerend bedrijf dat over cosmetische behandelingen adviseert, is bijna dagelijks in de sportschool te vinden en produceert ook nog wijn.

Dé ideale partner voor Sylvie, zo concludeert het tijdschrift dat foto's van Meis en Hellge op de voorpagina zette. De Duitse hunk zette heel even een foto van het blad op Instagram, maar verwijderde het kiekje na korte tijd weer. Volgens In Touch zou de zakenman bij de foto hebben geschreven ‘zij is de ware', wat Sylvie zou hebben beantwoord met een knalrood hartje. De koolhydraat arm etende Hellge - die zichzelf ‘concierge van de schoonheid’ noemt - en Meis, die al jaren in de Duitse stad Hamburg woont en werkt, hebben nog niet gereageerd op de steeds sterker wordende geruchten over hun prille romance. Hoe dan ook is opvallend dat de twee als zielsgelukkige tortelduifjes poseerden voor de fotograaf.

Sylvie Meis - die tot 2013 getrouwd was met voetballer Rafael van der Vaart met wie ze zoon Damián kreeg - heeft na haar echtscheiding de nodige partners gehad. Recent waren dat Bart Willemsen en de Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik. Tussen deze laatste en Willemsen in had ze ook nog een korte affaire met de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar. Tot oktober 2017 was Sylvie Meis verloofd met de schatrijke zakenman Charbel Aouad uit Dubai. Daarvoor datete ze met onder anderen de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie, de Franse zakenman Guillaume Zarka, de Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch en een piloot.

Waarom de realtie van Sylvie steeds na korte tijd stranden? ,,Ik heb regelmatig het gevoel dat het zwaar is en het niet meevalt om de juiste man in mijn leven te vinden”, vertelde ze daar ooit over. Recent zei ze zich groen en geel te ergeren als mensen haar typeren als mannenverslindster. ,,Ik vind het gewoon leuk om te daten en leef verder als een non die maar één echt belangrijke man in het leven heeft: haar zoon.”

