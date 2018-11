Sylvie heeft pastelvibes en BNR-show Beter kampt met zieken

Sylvie Meis is tijdens een rondje joggen in een park gestrand waar ze zich in een pastel nepbont jasje liet verleiden tot een wortelsapje.

Zanger Jamai Loman , die onlangs een nieuwe nier kreeg, begon de dag met een stukje Chinese bewegingskunst tai chi. Dit kiekje kan echter ook gemaakt zijn bij een openluchtvertolking van Step Right Up .

Actrice Toprak Yalciner heeft geprobeerd een ‘outfit of the day’-post te plaatsen, gehuld in een zwarte broek en een witte trui. Om onduidelijke redenen is ze zelf niet tevreden.