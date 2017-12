Sylvie in fridaymood en Marieke wil onder een dekentje met Domien

Marieke knuffelt Domien

Marieke Elsinga kijkt dit jaar extra uit naar het Glazen Huis van 3FM, want ze is slaapgast. ,,Onder een dekentje met Domien, Angelique en Sander.''

Ik ben slaapgast in het Glazen Huis! Onder een dekentje met @domien @thisisangelique en @sander3fm. Zin in! #3FM #SR17 #brengzeweersamen Een foto die is geplaatst door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 8 Dec 2017 om 10:13 PST

Sylvie naast de boom

'Friyay!' Sylvie Meis en haar posse zijn helemaal in voor een avondje uit in Hamburg. Voordat La Meis de stad op haar zwart-gouden hakjes onveilig maakt, moet er even geposeerd worden bij haar kerstboom, die ook dit jaar weer gigantisch is.

Friyayyyyy 👭 ready for a night out with the girls! @geraldinewahnon @pollysblackdress @jeanniecherie ❤️ #friyay #fridaymood #girlsnight Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 8 Dec 2017 om 10:50 PST

Rogier spreekt met de pers

Horecaondernemer Rogier van der Linden moet naar eigen zeggen wennen aan alle media-aandacht die over hem heen komt sinds zijn deelname aan Gordon Gaat Trouwen. Vandaag werd hij tussen de barkrukken geïnterviewd in zijn eigen zaak in Leiden. Hij zal tot donderdag zijn lippen op elkaar moeten houden of hij de kersverse echtgenoot van Gordon is geworden, of dat de Italiaanse steward Manuel het hart van de entertainer heeft veroverd.

Net een interviewtje gedaan voor #leidentv in m’n zaak, moet wel wennen aan alle (media)aandacht, maar dit zijn ook wel leuke dingen om te doen! #interview #Hooykist #Leiden #brightlights Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 8 Dec 2017 om 4:36 PST

Maan is kalm

Zangeres Maan de Steenwinkel lijkt de rust weer helemaal te hebben teruggevonden nadat ze eerder het slachtoffer werd van een door Radio 538 misplaatste grap. De knappe brunette uit Bergen laat haar instagramvolgers een bijschrift bedenken bij een selfie waarop ze in een besneeuwde auto zit en zich warm houdt met een trendy witte bontjas. ,,Droomvrouw'', concludeert iemand.

Bridgets mega-bal

In de kerstboom van Bridget Maasland ligt tussen de zilveren en rode kerstballen een onverklaarbare witte bal die direct in het oog springt. De blonde presentatrice legt niet uit waarom juist die bal in de boom moest, maar spreekt wel van een verrassingseffect.

Kerst!!! #rtl #onvergetelijkefeestdagen #verrassingen #thuis #kerstsfeer🎄 Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 8 Dec 2017 om 5:03 PST

Rox en Victor delen momentje

Roxeanne Hazes heeft een gezellig onderonsje achter de rug met illusionist Victor Mids. Rox draaide haar blonde lokken voor de gelegenheid in een strakke staart, Victor trok een donker pak uit de kast. Volgens hem was het ook 'zeker gezellig'.

Was zeker gezellig! 🥂 #repost @roxeannehazes ・・・ 🎲 Dit was dus heel erg gezellig. Een foto die is geplaatst door Victor Mids (@victor_mids) op 8 Dec 2017 om 5:40 PST

Sonja kookt voor Geer

Gerard Joling heeft na een paar roerige weken in Kaapstad met Gordon een vervroegde kerstborrel achter de rug. Zijn manager Wino haalde onder meer The Voice-ster Samantha Steenwijk en Jeroen van der Boom naar zijn met kerstdecoratie volgepropte huis. Sonja Bakker werd ingevlogen als kok.

Wat was het gezellig met @samanthasteenwijk @dannydemunk @jvdboom @sonjabakker.nl en nog meer leuke mensen! Het is toch om te gieren😂 Bekijk de hele VLOG via de link in mijn bio! #gerardjoling #vlogs Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 8 Dec 2017 om 5:47 PST

Sanne heeft een boodschap

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, heeft een speciale kerstboodschap voor haar fans vanuit haar auto. Ze mag er dan lieflijk uitzien met haar roze haarband, na wat meezingen roept ze plots uit: ,,Merry christmas, motherf*ckers!''

☃️😛😬😂🎉🎄 Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 8 Dec 2017 om 5:47 PST

Patty in de felle zon

Wie het koude winterweer in Nederland even zat is, moet naar de zonnige update van Patty Brard vanaf Ibiza kijken. Het is zwembadweer op het Spaanse eiland.

Anna poseert buiten

De modekeuze van modeblogger Anna Nooshin vandaag: een prachtig aubergine pak van Italiaanse makelij. De klok slaat drie keer Versace voor de Nederlands-Iraanse schone.