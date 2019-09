Sylvie Meis kon totaal niet lachen om 'Wake Up'-filmpjes: Ik vond het pesterig

Queen boos op oud-pre­mier David Cameron: 'Ik ben mogelijk te ver gegaan’

7:35 De Britse oud-premier David Cameron is onder zware kritiek gekomen vanwege loslippigheid over zijn contacten met koningin Elizabeth. Buckingham Palace heeft donderdag laten weten dat uitlatingen over gesprekken schadelijk zijn voor de relatie tussen de premier en de Queen.