Sylvie Meis neemt afscheid van bikini, Tabitha houdt van zichzelf

De ene vete is nog niet uitgevochten binnen de familie Hazes of de volgende dient zich weer aan. Morgen gaat het in de rechtbank over de relatie tussen André en zijn moeder Rachel, volgende maand daagt Roxeanne haar moeder voor de rechter in een erfeniskwestie. Dit speelt er allemaal.

8 januari