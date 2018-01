Sylvie Meis ontkent opdringerige fotograaf 'eikel' te hebben genoemd

Het is hoogst uitzonderlijk dat Sylvie Meis (39) via sociale media reageert op ophef rond haar persoon. De Duitse tabloid InTouch kwam eerder deze week met het bericht naar buiten dat Meis, na haar recent afgeblazen huwelijk met de schatrijke zakenman Charbel Aouad, weer een nieuwe man aan de haak zou hebben geslagen. ,,Daar is helemaal niets van waar'', briest de presentatrice en model nu op Twitter. Ze werd ergens in Duitsland gespot met een man waarmee ze het wel erg gezellig leek te hebben. Duitse roddelbladen dachten dat het mogelijk zou gaan om een 30-jarige Nederlandse arts die bij onze oosterburen werkt . Onzin, aldus Meis. ,,Ik heb geen nieuwe liefde.''



Het gaat om iemand uit haar vertrouwde vriendengroep waarmee ze, naar eigen zeggen, een 'heel leuke avond' had. En over de ruzie die ze op straat had met de fotograaf: ,,Heiko is in Duitsland een normale voornaam voor mannen.'' Dat blijkt te kloppen, zo is te lezen op Duitse namensites. De van Heinrich afgeleide naam is er erg populair en betekent 'heerser van het thuisland'. Meis: ,,Dat heeft dus niets te maken met het Nederlandse scheldwoord.''



Meis, die normaal gesproken haar lippen stijf op elkaar houdt over haar privéleven, vertelde recent in haar column in glossy Grazia iets over de liefdesbreuk met Charbel Aouad. ,,Er zal altijd liefde in ons hart zijn. We hebben niet dagelijks contact, want je moet ook detoxen van elkaar. Maar het is goed zo."