Sylvie Meis pakt de draad weer op en Britt in quarantaine in de stal

Cabaretier Stefano Keizers: genie of ‘aandachts­gei­le prutser’?

15:00 Hysterische verkleedpartijen, steeds een andere fopbiografie. Is Stefano Keizers een cabaretier die grenzen verlegt? Of een aandachtverslaafde die beter therapie kan volgen in plaats van op het podium te staan? ,,Ik weet niet meer hoeveel ik mezelf voor de gek houd.’’