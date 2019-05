Sylvie Meis volgens Duitsers ‘onherkenbaar’op tribune basketbalduel

trucker zoekt vlam Vindt kritische trucker Marcel (37) eindelijk de vrouw voor wie hij thuis wil blijven?

8:29 De 37-jarige trucker Marcel hoopt dat cupido nu eindelijk een keer raak schiet. Na vijf jaar vrijgezel te zijn geweest, is de tijd meer dan rijp voor een leuke vrouw in zijn leven. Gwen van Poorten stelt hem deze week daarom voor aan vier dames, waar hopelijk een match bij zit. Vandaag verschijnt op deze site de eerste van drie afleveringen. ,,Het is fijn om thuis te komen, wetende dat er iemand op je wacht.’’