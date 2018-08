Sylvie 'oneindig boos': Sabia claimt dat ze borstkanker heeft verzonnen

Sabia Boulahrouz heeft bizarre uitspraken gedaan over haar voormalige vriendin Sylvie Meis. In de Duitse tv-show Duitse Global Gladiators zegt ze: ,,Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden.''

In de show, zo schrijft Bild, probeerde ze haar reputatie te verbeteren. Over Sabia Boulahrouz wordt altijd gezegd dat zij profvoetballer Rafael van der Vaart afpakte van haar toenmalige beste vriendin Sylvie Meis, maar daar klopt volgens haar niets van. „Sylvie wist daar al lang van tevoren van en heeft haar zegen gegeven.” Sylvie en Rafael zouden al een tijd uit elkaar zijn geweest voordat zij een relatie met hem kreeg.

Daarna doet ze in de Duitse show, waarin acht bekende Duitsers in een omgebouwde container moeten samenleven zonder contact met de buitenwereld, haar beschuldigende uitspraak. „Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, zegt Sabia. Ze noemt de naam van Sylvie niet, maar Duitse media zijn ervan overtuigd dat ze doelt op Sylvie Meis, die in 2009 borstkanker kreeg.

Verdrietig

Sylvie reageert in ieder geval direct. Aan Bild laat ze weten dat ze het 'oneindig boos en verdrietig' is dat haar borstkankerdiagnose openlijk in twijfel wordt getrokken. ,,De tijd van mijn ziekte was verreweg het ergste, wat me tot nu toe is overkomen.''

Haar advocaat stuurt er bovendien een brief overheen naar alle Duitse media. „Het feit dat Sylvie Meis aan borstkanker lijdt, de details van de ziekte en de behandeling ervan worden bevestigd door een medisch rapport van de behandelend oncoloog Dr. med. Javier Hornedo (Hospital Quiron, Madrid).” De brief concludeert: „De bewering dat de ziekte nooit heeft bestaan, is daarom even onwaar als smakeloos.”