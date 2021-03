Sylvie’s jurkje is wel héél kort en Nochtli is apetrots op striae

GGD doet niet mee aan teststra­ten bij evenemen­ten, maar bij het songfesti­val komt er tóch een

11 maart Het Eurovisie Songfestival lijdt niet onder het besluit van de GGD om geen medewerking te verlenen aan teststraten bij festivals en sportevenementen. Simpelweg omdat de organisatie zaken doet met gespecialiseerde bedrijven, die in mei tijdens het liedjesspektakel in Ahoy de artiesten, pers en het personeel op corona checkt. ,,De afgelopen maanden is dat voorbereid en nu zetten we puntjes op de i’’, aldus een woordvoerder.