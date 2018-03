Sylvie spekt Meis Enterprise en 'Timtation' slaat weer toe

Musicalster Freek Bartels viert Throwback Thursday met een schattige zomerfoto waarop hij en zijn vader op een fietsje en mini tractor rondrijden.

#throwbackthursday #tbt #teruggooiertje #opdefiets #opdetractor #papa 🚜🚲👨‍👦 Een foto die is geplaatst door null (@freekbartels) op 22 Mar 2018 om 1:38 PDT

Hoe maak je als blonde Nederlander vrienden met de plaatselijke bevolking in Sémbé (Congo)? Art Rooijakkers weet het antwoord.

Wanneer je nieuwe vriendjes plots een nieuwe filter ontdekken... #altijdlachen #heldenvandewildernis Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 22 Mar 2018 om 2:25 PDT

Viktor Brand bedankt opnieuw het publiek dat gisteravond afstemde op zijn show De wereld volgens 80-jarigen, waarin hij vriendschap sloot met een gezellig zooitje bejaarden. ,,Het is zó raak wat ze zeggen'', liet hij eerder aan ons los over de show.

WoW! 800.000 kijkers! 😃👍🏻Bedankt! Ook namens dit gezellige zooitje ongeregeld! #dewereldvolgens80jarigen #dewereldvolgens @sbs6nl Een foto die is geplaatst door null (@viktor_brand) op 22 Mar 2018 om 2:26 PDT

Realityster Amanda Balk zitten midden in de voorbereidingen van haar huwelijk. Van haar schoonheidsspecialist kreeg ze een zogenoemd metamask en dermafiller: een behandelmethode voor kraaienpootjes, wallen en lijntjes. Vriendin Dorien wilde ook wel.

De voorbereidingen van mij huwelijk zijn in volle gang🤗💍👰🏻 Private beautician @sjoerd.vis Kwam gezellig bij mij thuis voor een premium treatment met de dermafiller en het metingmask. Mijn lieve vriendin @dorienrose was ook van de party🎉 Pure verwennerij. Nu te zien op mijn youtubekanaal. Link in bio✨ Een foto die is geplaatst door null (@amandabalk) op 22 Mar 2018 om 2:28 PDT

Jan Versteegh is na de opnames van Wie is de Mol? in Georgië met kuif afgereisd naar Schotland.

Kuifje aan het einde van de wereld! Schotland is zo mooi. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 22 Mar 2018 om 3:40 PDT

Actrice Robin Martens, die vanaf zaterdag te zien is in de zangshow It Takes Two, heeft 'wilde gedachten'. Hoe dat precies zit verklapt ze niet, wel showt ze haar okergele velours jurkje inclusief knalroze lippenstift.

Wild Thoughts 🐆 Een foto die is geplaatst door null (@robinmartensofficial) op 22 Mar 2018 om 4:36 PDT

De Vlaming Tim is het gesprek van de week onder de kijkers van Temptation Island nadat hij in bed dook met verleidster Cherish. Hij wil zijn vriendin Deborah niet kwetsen, maar vanavond gaat 'Timtation' verder, belooft RTL 5.

Vanavond gaat de #Timtation verder! 😭 20:30 uur, RTL 5! #TemptationIsland 🌴 Een foto die is geplaatst door null (@rtl5) op 22 Mar 2018 om 5:11 PDT

Voor de laatste update van handbalster Estavana Polman moet je even je geluid aanzetten. Dochtertje Jesslynn ligt werkelijk dubbel om een hond in de woonkamer.

😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@estavana) op 22 Mar 2018 om 5:50 PDT

Sylvie Meis is de zonnebrillen ingedoken. De in Hamburg woonachtige blondine zegt supertrots te zijn op de collectie die ze ontwierp voor het Duitse merk Edel Optics. Sylvie zat al in de lingerie, dus haar onderneming Meis Enterprise weer wat bijschrijven.