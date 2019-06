Sylvie steelt de show van de bruid en Paul Rabbering onthult zijn liefje

Actrice Sanne Langelaar is fan van het pappige lijfje van zoontje Sam en gaat voorlopig door met borstvoeding geven.

The Voice-winnares Pleun Bierbooms heeft een nieuwe bikini met stippeltjes.

Sylvie Meis zag er op een bruiloft van vrienden in het romantische Venetië mogelijk mooier uit dan de bruid zelf. La Meis liet zich door een Duitse ontwerpster, die gespecialiseerd is in bruidsjurken en over de top-avondjurken, een adembenemende robe aanmeten.

Wie altijd al heeft willen weten hoe voormalig Lingo-ster Lucille Werner er van heel erg dichtbij uitziet, wordt beloond.

Carice van Houten wordt er met de dag onaantrekkelijker op.

Janny Joling, de hoogbejaarde moeder van Gerard Joling, was als vanouds weer op de viptribune van De Toppers te vinden.

Een van de kinderen van Nicolette Kluijver heeft bedacht vroegtijdig het ouderlijk huis te verlaten.

Een bijzonder chickie .... ❤️ 2,272 Likes, 64 Comments - Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) on Instagram: "Een bijzonder chickie .... ❤️"

Mariska Bauer heeft even geen aandacht voor haar Frans of een van haar zonen maar geniet van labradoodle Jackie Bauer.

Het nieuwe seizoen van de fotocompetitie Het Perfecte Plaatje, die eerder werd gewonnen door Patty Brard, wordt volgens Froukje de Both nogal intens.

We snappen dat je blij wordt van een beetje zon, maar Quinty Trustfull is werkelijk over the moon.

Dit is ze dan: de vrouw die dj Paul Rabbering gelukkig maakt en met wie hij in augustus een kindje verwacht. Paul liep de blondine, die zich verder in stilzwijgen hult, tegen het lijf na de breuk met zangeres Krystl.