Sylvie verslaafd aan gesponsorde jam en Georgina wordt wakker naast zak chips

Door afsluiter Armin extra lange tweede dag Pinkpop

7:20 Pinkpop duurt zondag op de tweede dag uitzonderlijk lang. Voor de afsluiter Armin van Buuren heeft het jubilerend festival toestemming gekregen van de gemeente Landgraaf om door te gaan tot 1.30 uur. ,,Daar hebben we een speciale vergunning voor gekregen. Het is niet eerder gebeurd dat een act tot zo laat optreedt, dus dat is wel bijzonder", zegt Mr. Pinkpop Jan Smeets.