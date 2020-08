Sylvie vluchtte naar de zon na emotioneel afscheid van zoon

De Nederlandse presentatrice, die alweer jaren in de Duitse stad Hamburg woont, kon het emotioneel niet aan om meteen terug te keren naar haar huis, nadat ze haar zoon naar Denemarken had gebracht, vertelt ze in een interview met RTL Deutschland. Ze ging daarom eerst met haar verloofde Niclas Castello naar de Franse zuidkust. ,,Om mij af te zonderen en om het empty nest syndrome nog even niet te voelen. En om niet meteen naar huis te gaan, naar mijn normale leven, want dat is nu natuurlijk compleet anders.”

Na de scheiding van Meis en Van der Vaart in 2013 woonde Damián bij zijn moeder in Hamburg en zag hij zijn vader zo nu en dan. Nu zijn de rollen omgekeerd: Damián woont sinds kort bij zijn vader, stiefmoeder Estavana Polman en halfzusje Jesslynn in Denemarken. Hij werd gescout door een voetbalclub daar en treedt zo in de voetsporen van zijn beroemde vader.

Ondanks de afstand heeft Meis nog vrijwel dagelijks contact met haar zoon. ,,Gelukkig bellen en facetimen we veel en elk weekend ga ik naar hem toe. Dat helpt.”

Vorige maand liet Sylvie weten te moeten wennen aan het idee dat haar zoon zou verkassen. ,,Hij zei me ook dat dit echt zijn droom was. Het was voor mij wel emotioneel. We hebben veel met elkaar gepraat en contact gehad”, legde ze toen uit.