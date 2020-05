Sylvie zoomt flink uitgedost en Angela wil weer poedelnaakt ontspannen

Claudia de Breij denkt dat laatste oudejaars­con­fe­ren­ce van Youp niet doorgaat

15:08 Claudia de Breij vreest dat er dit jaar mogelijk geen oudejaarsconference komt. Het is de bedoeling dat haar collega Youp van 't Hek voor de tiende en laatste keer in zijn carrière op oudejaarsavond te zien zal zijn. Maar De Breij, die de eindejaarsshow in 2019 maakte, denkt niet dat de traditionele voorstelling dit jaar in de gebruikelijke vorm kan plaatsvinden.