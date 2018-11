Taakstraf, rijverbod en boete voor Dave Roelvink

Coentunnel

Dave werd in augustus aangehouden door de politie nadat hij met 180 kilometer per uur over de ring van Amsterdam reed, waar maximaal 100 kilometer per uur gereden mag worden. Uit een blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Middenin de Coentunnel parkeerde Dave zijn auto plotseling op de vluchtstrook om iets onverstaanbaars naar een motoragent te roepen. Vervolgens reed hij verder om niet veel later op de vluchtstrook te stoppen en uit te stappen, waarna Dave agressief was tegenover de motoragent. De dj kroop weer achter het stuur, om vervolgens op het Surinameplein klem gereden te worden door de politie. Uit een blaastest bleek Dave ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid drank op te hebben. Zijn rijbewijs werd direct ingenomen.

Stom

Onder grote media-aandacht liet Dave weten spijt te hebben van zijn gedrag op de bewuste avond. ,,Het is ontzettend stom wat ik heb gedaan. Ik dacht dat ik in staat was om te rijden, maar dat heb ik verkeerd ingeschat."



Het is niet de eerste keer dat Dave in aanraking komt met justitie. In 2016 kreeg hij 150 uur taakstraf van de rechtbank in Alkmaar. De jonge Roelvink werd bestraft voor het helen van horloges tijdens twee afterparty's in een villa in het Noord-Hollandse Burgerbrug twee jaar eerder. De rechtbank sprak hem vrij van diefstal en het heimelijk verspreiden van een seksfilmpje. In 2015 raakte hij ook zijn rijbewijs kwijt doordat hij met alcohol achter het stuur zat.