Tachtig cent voor reclamevrije omroep? Nee, daar ben ik toch te veel Zeeuws meisje voor

Het klinkt belachelijk goedkoop, 80 cent per persoon per maand voor een reclamevrije publieke omroep. Natuurlijk heb ik dat ervoor over, roep je dan stoer. Eindelijk verlost van die schreeuwerige telefooncommercials en tenenkrommende wasmiddelreclames. Maar reken nou eens door. In mijn geval – gezin met drie kinderen – komt het neer op 4 euro per maand. Dat is ook te overzien. Maar 48 euro per jaar klinkt toch alweer anders. Heb je ook een paar nieuwe voetbalschoenen voor (en daar groeien ze nogal eens uit) of een knipbeurt bij een goede kapper of een kar boodschappen bij de Lidl.



Nu hoeft u met ons geen medelijden te hebben, hoor. Wij kunnen die paar tientjes wel missen. Maar als ik mag kiezen betaal ik ze liever voor een extra leerkracht zodat klassen niet naar huis hoeven worden gestuurd bij een griepgolf onder het personeel. Of een paar extra handen aan het bed in zieken- of verzorgingshuis. Voor de essentiële dingen van het leven, zeg maar. Niet voor lege Ster-blokken.