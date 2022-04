Tafeldame zegt medewerking met Vandaag Inside op om uitspraken Johan Derksen

Extra theatercol­le­ges over WK 1974 met Van Hanegem, Rep en Rijsbergen

Het theatercollege over het iconische WK voetbal van 1974 in West-Duitsland krijgt een vervolg. De voorstelling is binnenkort ook te zien in Hoofddorp en Steenwijk. Drie basisspelers van toen, Johnny Rep, Wim Rijsbergen en Willem van Hanegem, blikken onder leiding van presentator Eddy van der Ley terug op het toernooi dat Oranje eeuwige roem opleverde, maar net geen wereldtitel.

10:30