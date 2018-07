Talkshow 'Laat op één' met Nadia Moussaid start met 679.000 kijkers

Afgelopen vrijdag zagen 838.000 Nederlanders hoe Eva voorlopig afscheid nam van haar publiek, een weekje eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Haar bloeddruk begint op te lopen, wat Eva deed besluiten nu al te stoppen met Jinek. ,,Het gaat gewoon niet meer", legde ze zelf uit. ,,Ik vond het moeilijk om mijn grens aan te geven. Maar ik moet voor mijn kind kiezen, ik ben moeder."

De voorlopig laatste Jinek trok veel kijkers vanwege het interview met Bill Clinton. De voormalig president van de Verenigde Staten was vorige week in Nederland vanwege de internationale Aidsconferentie die plaatsvond in Amsterdam. Vorige week maandag stemden 736.000 kijkers af op Jinek.