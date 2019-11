Talkshow Ladies Night trekt niet meer dan 184.000 kijkers

Het programma, waarin alleen vrouwen te gast zijn, ging een maand geleden van start met 378.000 kijkers. Het best bekeken programma was, zoals vrijwel elke dag, het NOS Journaal van 20.00 uur, dat bijna 2 miljoen mensen trok.



De enige talkshow die een plekje in de top 25 verwierf, was Pauw. Ruim een miljoen kijkers zagen hoe zanger Ernst Daniël Smid vertelde dat hij parkinson heeft. RTL4-talkshow Beau had met 475.000 kijkers niet genoeg interesse om een plek in de lijst te krijgen.



Andere titels in de top 10 van gisteren waren ‘golden oldies' als Tussen kunst en kitsch, EenVandaag, Het Sinterklaasjournaal en Het Perfecte Plaatje. Naar het RTL-programma, waarin Helga van Leur afscheid moest nemen, keken 961.000 mensen.