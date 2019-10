Talkshow Merel Westrik heeft bank: ‘Die van Eva en Beau wilde toch niemand hebben’

Merel Westrik is niet iemand die zich makkelijk op de kast laat jagen. In een tamelijk vol talkshowlandschap begint zij ook een praatprogramma, en wordt ze dus ineens vergeleken met Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw en Eva Jinek én Humberto Tan, Twan Huys en Beau van Erven Dorens. En dan zijn de laatste commerciële talkshows pijnlijk geflopt, met die van Huys als voorlopig dieptepunt, en doet Beau het nog steeds niet heel erg lekker.



Maar nee, Westrik vindt niet dat de vergelijking opgaat met Ladies Night, dat ze gaat maken voor het door Linda de Mol vernieuwde Net 5. ,,Dit wordt wekelijks hè, niet dagelijks. Ik vind ook oprecht dat je Beau niet aan Jinek kan meten. Soms is Beau ‘spot on’, soms is het mwah. Eva maakt al jaren een dagelijkse show, dat is een ervaring waar je u tegen zegt – en Beau begint net. Maar natuurlijk ervaar ik druk en vind ik het bloedspannend. Het programma wordt opgenomen in de grootste studio die ik in mijn leven heb gezien. Ik zei nog als geintje tegen Linda: Dit is gewoon groter dan Miljoenenjacht! Ik kom toch uit een bescheiden studiootje van RTL Nieuws. Toen sloeg de paniek me wel even om het hart.’’