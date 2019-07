Talkshowarena op de schop: Waar gaan Eva en Matthijs heen?

Thomas Dekker, voor deze site in de Tour: Aan mij mag je alles vragen

8 juli Voor de liveprogramma’s op deze site is oud-wielrenner Thomas Dekker (34) terug in de Tour de France. Bij In Het Wiel analyseert en beantwoordt hij vragen van de kijkers. ,,Wij voegen echt wat toe aan wat liefhebbers al weten.’’