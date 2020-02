Talkshowbattle kantelt: Eva Jinek voor het eerst een week groter dan Op1

Afgelopen week waren vier van de vijf avonden voor Eva Jinek. Alleen op donderdag, wanneer Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma de publiek talkshow presenteren, wist RTL 4 niet de meeste kijkers op de late avond te trekken. Oorzaak hiervan lijkt de slechte lead-in op die dag. Het programma Is er een dokter in de zaal weet slechts 461.000 kijkers te boeien. Daarmee is het programma van Phillip Geubels het minst bekeken programma dat voor Jinek begint.



Al met al brengt het Jinek deze week op een gemiddelde van 759.000 kijkers. Dat is weliswaar nipt haar minst bekeken week sinds de start op RTL 4, maar wel scoort ze daarmee voor het eerst een hoger gemiddelde dan Op1. Voor die talkshow zaten er deze week gemiddeld 642.000 kijkers klaar. Dat zijn bijna 150.000 minder late opblijvers dan de week ervoor.



RTL zal blij zijn met de cijfers die Jinek noteert op de zender. Nadat de kijkcijfers van Humberto Tan terugliepen, heeft de zender veel gedaan om weer succes te krijgen op de late avond. De transfer van Twan Huys bleek een mislukking en de zomeravondshow van Art Rooijakkers viel ook niet in de smaak. Sinds afgelopen zomer mocht Beau van Erven Dorens het proberen op de late avond. Hij noteerde redelijke cijfers, maar moest in de publieke omroep ruim zijn meerdere erkennen. Nu staat RTL 4 dus eindelijk weer aan de kop op de late avond.