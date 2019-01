Talpa: Ook succesprogramma’s Linda de Mol weg bij RTL

Johan Vlemmix moet Patricia Paay 2000 euro betalen voor ‘sekspop­pen­plan’

11:53 Johan Vlemmix moet Patricia Paay 2000 euro betalen voor zijn ‘sekspoppenplan’. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vanmorgen besloten. De ondernemer had vorig jaar het idee geopperd om levensgrote sekspoppen te laten maken van bekende Nederlanders, onder wie Paay. Vlemmix heeft al aangekondigd in beroep te gaan.