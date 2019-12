Talpa start op 1 januari met nieuw weer op tv, radio en online

Sarah Ferguson blijft achter ex-man prins Andrew staan: Het is allemaal onzin

9:15 Sarah Ferguson en haar dochters Beatrice en Eugenie hebben een paar zware maanden achter de rug. Het schandaal rond de voor misbruik veroordeelde Jeffrey Epstein en zijn vriendschap met Sarahs ex-man prins Andrew is ze niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt Sarah in een interview met de Arabische Vogue.