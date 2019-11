Tan reageert op Zwarte Piet-uitspraak Marga Bult: Ze bedoelde het niet verkeerd

Deze uitspraak viel bij talloze mensen verkeerd en er ontstond veel ophef op sociale media. Tan nam gisteravond wat kou uit de lucht. ‘Laat ik heel duidelijk zijn’, schrijft Tan. ‘Ik zou graag het songfestival presenteren, maar liever niet met een pruik op, rode lippenstift, oorbellen en pofmouwen...’



Eigenlijk gaf Marga Bult volgens Tan een compliment door Chantal Janzen en hem naar voren te schuiven. ‘Ik zie en voel het ongemakkelijke pijnpunt in haar uitspraak, maar ik zie ook dat Marga het niet verkeerd bedoeld heeft. In deze tijd van groepen die tegenover elkaar staan, grijp ik terug op wat ik eerder heb gezegd over deze discussie: laten we koel blijven in het hoofd en warm in het hart. Hard tegenover elkaar blijven staan is het makkelijkst, maar daar schieten we maatschappelijk helemaal niks mee op. Ik zoek verbinding.’