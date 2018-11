Tatjana jut hondje op om te blaffen en Glennis viert de liefde in Parijs

Kijkers ergeren zich aan stortvloed reclame in RTL5-show Boxing Stars

8:52 Het splinternieuwe RTL 5-liveprogramma Boxing Stars - waarin bekende Nederlanders met elkaar knokken in de boksring - is door tv-kijkers met gemengde gevoelens ontvangen. Naar de eerste aflevering keken gisteren, zo blijkt uit metingen, circa 273.000 belangstellenden. Meest gehoorde kritiek: de overvloed aan commercialbreaks. ,,De titel ‘reclamestars’ was wellicht beter geweest”, zo wordt gesteld op sociale media.