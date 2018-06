Tatjana ontdekt foto's uit oude doos en Patty sluit haar allereerste huwelijk

Miley neemt het op voor Selena: 'Ze is prachtig'

4:37 Dolce & Gabbana-ontwerper Stefano Gabbana haalde zich eerder deze week de woede op de hals van een groot aantal Selena Gomez fans, nadat hij haar 'lelijk' had genoemd in een comment bij een Instagram-post van The Catwalk Italia. Nu mengt ook zangeres Miley Cyrus zich in de zaak.