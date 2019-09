Taylor Swift annuleert show bij paardenraces waar ze veel kritiek op kreeg

Jennifer Lopez trekt iconische Versace-jurk weer aan: ‘Terwijl mijn styliste er geen fan van is’

15:33 Jennifer Lopez (50) mocht gisteren de modeshow van Versace in Milaan afsluiten, en dat deed ze in de beruchte groene jurk die haar in 2000 op alle voorpagina’s deed belanden. Het niemendalletje in kwestie ziet er nog altijd even indrukwekkend uit - geholpen door het al even indrukwekkende afgetrainde lijf van ‘La Lopez’. En dan te weten dat ze die jurk bijna niet had aangetrokken.