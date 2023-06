Taylor Swift brengt gelauwerde tour naar Amsterdam, verkoop alleen via speciale site

Omdat er een grote run op concertkaartjes wordt verwacht, is er een besloten verkoop. Wie een kaartje wil bemachtigen, moet zich registreren via een speciale site van Ticketmaster. Die registratie sluit vrijdag om middernacht. De kaartverkoop voor de geregistreerde bezoekers start op 12 juli om 14.00 uur.

Naar de komst van de zangeres wordt door zogenoemde Swifties reikhalzend uitgekeken. Haar laatste optreden in Nederland was in 2015. In de Arena pakt ze volgend jaar, naar verwachting, uit met een setlist van 44 nummers, die verdeeld zijn in tijdperken, eras.

‘Een reis langs mijn muzikale carrière, verleden en heden', zoals ze het zelf noemt. ‘Een betoverend spektakel, met verbluffende visuals en meeslepende podiumproductie’, luidt de aankondiging. Als extraatje zingt Swift tijdens elke drie uur durende show een verrassingsnummer akoestisch, en leest ze brieven van haar trouwste fans voor. De tour is haar ‘beste tot nu toe’, schreef Rolling Stone, en kreeg vijf sterren van onder meer The Guardian.

In het voorprogramma van de singer-songwriter staat de Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter. Op dit moment tourt ze nog met haar eigen emails i can’t send-tour. Op 25 juni staat ze in de Melkweg in Amsterdam, kaartjes voor die show waren binnen no-time uitverkocht.

Voordat Taylor Swift in Nederland te zien is, tourt de zangeres door haar thuisland. Vanaf augustus staat ze in Mexico, Argentinië en Brazilië. Het Europese gedeelte van de tour begint op 9 mei in Parijs en eindigt op 17 augustus in Londen. In totaal staan er 26 stadionshows op de planning.

