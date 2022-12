Taylor Swift gaat speelfilm regisseren

Met video Rob Kemps over incident tussen Van Nieuwkerk en medewerker tijdens Chansons: ‘Niks gebeurd’

Er zijn alleen wat woorden gevallen tijdens de opnames van Chansons!! in Parijs. Dat stelt althans Rob Kemps, die gisteravond te gast was in Oranjewinter en daar reageerde op een aanvaring die Matthijs van Nieuwkerk met een medewerker zou hebben gehad in de Franse hoofdstad. ,,Weet je wat het is: als je met zes gasten, drie weken lang in een hostel zit, vallen er wel eens woorden.”

8 december