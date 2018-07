Taylor Swift geeft katten hoofdrol in nieuwe merchandiselijn

Vandaag lanceerde Swift een merchandiselijn geïnspireerd op haar geliefde katten Meredith Grey en Olivia Benson. Fans kunnen zich laven aan hebbedingen als kattenpinnen (15 dollar), oorbellen (20 dollar), stickers (10 dollar) en T-shirts met afbeeldingen van de Schotse vouwoorkatten erop. In een e-mail waarschuwt de zangeres dat de collectie maar beperkte tijd te koop is.



Tayor Swift is een van de succesvolste zangeressen van dit moment. De 28-jarige ster is volgens Forbes goed voor 273 miljoen euro. Ze verkocht meer dan 40 miljoen albums en 130 miljoen singles. Ze stond meerdere malen op het lijstje van meest invloedrijke personen volgens het prestigieuze Time Magazine.