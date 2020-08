Taylor Swift haalt uit: Trump zet levens op het spel

Chrissy Teigen al zwanger tijdens operatie: ‘De test was negatief’

15 augustus Eerder deze week maakten Chrissy Teigen (34) en haar echtgenoot John Legend (41) bekend dat ze in verwachting zijn van hun derde kindje. Het model was al zwanger toen ze in juni haar borstimplantaten liet verwijderen, bekent ze nu op Twitter.