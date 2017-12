Taylor Swift ontvangt 1 dollar van billengrijpende dj

Mueller vertelde aan AP dat hij het geld had overgemaakt. Daarbij stuurde hij ook een brief waarin te zien is dat het bedrag op 28 november is overgemaakt.



De gebeurtenissen vonden plaats in 2013 toen Taylor promotiewerk deed voor haar concerttour Red in 2013. De zangeres ontmoette Mueller voordat ze haar opwachting maakte in zijn show. Tijdens de rechtszitting eerder dit jaar verklaarde Swift dat de radio-dj haar onder haar rok in haar billen heeft geknepen terwijl ze poseerde voor een foto. De dj werd ontslagen nadat Taylor en haar moeder de bazen van het station hadden ingelicht.



Mueller klaagde Taylor vervolgens aan omdat zij hem vals zou hebben beschuldigd. Hij eiste 2,5 miljoen euro aan schadevergoeding van haar. De zangeres kwam daarop met een tegenaanklacht, waarin ze de radioman beschuldigde van aanranding.



Swift wilde met haar actie als voorbeeld dienen 'voor andere vrouwen die misschien twijfelen om zulke buitensporige en vernederende daden publiekelijk te herleven'. Time Magazine riep gisteren #Metoo uit tot meest invloedrijke 'persoon' van het jaar 2017. Swift verscheen op de cover van het blad als één van de 'doorbrekers van de stilte'.