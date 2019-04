Taylor Swift verschijnt opeens in Nashville bij megavlinder

update Hof in België buigt zich opnieuw over drugszaak Frank Masmeijer, hij zelf komt later aan bod

17:48 Voormalige televisiepresentator Frank Masmeijer hoort op donderdag 23 mei wat zijn straf wordt voor zijn rol in een drugssmokkelzaak in België. Het hof van beroep in Antwerpen heeft dat gemeld na een nieuwe zitting waarin de advocaten konden ingaan op een wetswijziging over de term drugsinvoer, die mogelijk van invloed was op deze strafzaak. Masmeijer was niet zelf op de zitting.