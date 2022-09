Ted Lasso, Succession en The White Lotus grote winnaars bij de Emmy Awards

The White Lotus, een murder mystery dat zich afspeelt in een luxeresort op Hawaï, won eerder op de avond al vier andere Emmy’s, voor beste mannelijke bijrol (Murray Bartlett), beste vrouwelijke bijrol (Jennifer Coolidge) en beste regie en beste script van een miniserie. De HBO-serie was daarmee maandag de serie die de meeste prijzen binnensleepte.

Ook Succession (HBO) en Ted Lasso (Apple TV+) wonnen meerdere prijzen: Jason Sudeikis nam eerder een Emmy ontvangst voor de vertolking van zijn titelrol in Ted Lasso. In zijn speech grapte hij dat hij het vroeger nooit geloofde als genomineerde acteurs verklaarden dat ze niet op een award hadden gerekend, maar dat dat voor hem echt gold. Brett Goldstein won een award voor beste bijrol als Roy Kent in de show over een Brits voetbalelftal met een Amerikaanse coach. De serie kreeg ook de Emmy toebedeeld voor beste regie van een comedy.

John de Mols televisietalentenjacht The Voice greep maandag naast de prijzen. In de categorie beste competitieshow legde The Voice het af tegen Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls. The Voice was voor de elfde keer genomineerd voor de belangrijke televisieprijs. Producent De Mol won tussen 2013 en 2017 vier Emmy’s voor het programma.