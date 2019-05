Teen Mom-ster Jenelle Evans verliest voogdij over zoon

Volgens Us Magazine is kleuter Kaiser ondergebracht bij zijn oma, de moeder van Jenelles ex Nathan Griffith. Vorige week besloot MTV de banden met het gezin te verbreken vanwege het gedrag van David Euson. De zender zou zich al langer zorgen maken en afstand willen nemen voordat de situatie uit de hand loopt.

De echtgenoot van Jenelle werd vorig jaar zelf al ontslagen bij de show vanwege zijn antihomo-uitspraken op social media. Sindsdien is hij niet meer in beeld geweest in Teen Mom, terwijl de rest van het gezin wel gefilmd werd. Hij heeft bekend eerder deze maand de Franse bulldog van de familie te hebben doodgeschoten, naar eigen zeggen omdat het dier een bijtende beweging maakte naar zijn tweejarige dochter.