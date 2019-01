Tekstschrijver en journalist Eli Asser (96) overleden

Asser werd geboren op 22 december 1922 in Amsterdam. Zijn vader, moeder, de eerste vrouw van zijn vader en zijn broer en zus werden in de Tweede Wereldoorlog in de vernietigingskampen vermoord omdat zij Joods waren. Asser zelf en zijn vriendin wisten onder te duiken.

Na de oorlog werd Asser journalist bij het Haagsch Dagblad en na 1948 bij Vrij Nederland. Hij begon begin jaren vijftig met het schrijven van radioteksten. Later stapte hij over naar de televisie. Een van de hoogtepunten van zijn carrière werd ‘t Schaep met de 5 Pooten (1969), over het leven van kastelein Kootje (gespeeld door Piet Römer), zijn hulp Lukas (Leen Jongewaard) en buurvrouw Tante Door (Adèle Bloemendaal). Eén van zijn beroemde liedjes is Het zal je kind maar wezen.