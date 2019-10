Telekids bestaat 30 jaar: vijf hoogtepunten volgens Irene Moors

Nog steeds als Carlo Boszhard en Irene Moors worden aangesproken door fans, wordt gerefereerd aan Telekids. ,,Alsof we daarna helemaal niets meer gedaan hebben!”, zegt Moors gespeeld verontwaardigd. ,,Het heeft enorm veel impact gehad op de generatie die in de jaren 90 is opgegroeid, dat merk je wel.”



Moors presenteerde de eerste uitzending van het kinderprogramma op 2 oktober 1989. Een dagelijkse show, toen nog, met veel tekenfilms. Een paar jaar later kwam Carlo Boszhard erbij: het begin van een markant televisieduo. De tekenfilms gingen er grotendeels uit, en het werd een vijf uur durende (!) liveshow op de zaterdagochtend. In 1999 stopte Telekids ‘oude stijl’, inmiddels is het jeugdprogramma alweer negen jaar terug op de buis, maar in een andere vorm.