Teleurgestelde Dennis Weening: RTL heeft mijn contract niet verlengd

Quote RTL insinueert of er iets meer aan de hand zou zijn. Of ik me tijdens de opnamen van Expeditie Robinson op de een of andere manier zou hebben misdragen Dennis Weening Weening wilde dolgraag door met het presenteren van het programma, maar tot zijn grote teleurstelling wilde RTL zijn contract niet continueren. Hij vertelde vanavond bij RTL Boulevard dat hij al maanden geleden wist dat dit zijn laatste seizoen van Expeditie Robinson zou worden. ,,Ik wist het al voordat ik voor het programma naar het buitenland vertrok. Het was lastig en pijnlijk om dit geheim met me mee te dragen. Niet alleen daar, maar ook op de aansluitende persdag en tijdens het recente Televizier Gala. Daar heb ik lopen lachen, maar zo vrolijk was ik dus helemaal niet.”



Een week geleden ontstond verwarring over zijn vertrek. Weening vertelde op de radio toch echt te hopen op een nieuw seizoen Expeditie Robinson. Daarop besloot zijn werkgever RTL met een korte verklaring te komen. ,,Dennis heeft ons laten weten dat hij met de opstart van zijn eigen bedrijf bezig is en dit in de toekomst niet te combineren is met zijn werkzaamheden bij RTL. We zijn hem enorm dankbaar voor alle jaren dat hij met hart en ziel aan het programma heeft gewerkt.”



Volgens Weening heeft zijn eigen productiebedrijf helemaal niets te maken met zijn werk voor RTL. Met andere woorden: het statement van RTL klopt in zijn ogen niet. ,,Ik kon Expeditie Robinson makkelijk combineren met mijn werk en had dat graag nog vele jaren gedaan.” Hoewel RTL de stekker trok uit de arbeidsovereenkomst, is Weening toch blij dat hij kansen kreeg van zijn inmiddels oud-werkgever.



Lees ook Dennis Weening stopt met Expeditie Robinson Lees meer

Verdedigen

Waarom zijn contract niet werd verlengd, is onduidelijk. Volgens RTL is het ‘in het belang van Dennis Weening om hier niet verder op in te gaan’. Weening, zo vertelde hij vanavond aan deze site, vindt die uitspraak van RTL ‘hoogst merkwaardig en flauw’. ,,De zin insinueert of er iets meer aan de hand zou zijn. Of ik me tijdens de opnamen van Expeditie Robinson op de een of andere manier zou hebben misdragen. Geloof me: daarvan is absoluut geen sprake.” Dan, schertsend: ,,Ik heb echt niks in de bosjes van een onbewoond eiland gedaan.”

Hij noemt de uitspraak van RTL ‘niet bepaald netjes en kinderachtig’. ,,Door zo'n zinnetje moet ik me naar de buitenwereld toe opeens gaan verdedigen. Dat is zo jammer. Want er ontstaan gelijk onzinverhalen, terwijl ik me van geen kwaad bewust ben.”

Waarheid

Weening had gehoopt dat hij zijn samenwerking met RTL op een mooiere wijze kon afsluiten. ,,Het nieuws dat ik zou stoppen zou samenvallen met de aankondiging van een nieuw, door mij opgericht productiebedrijf. Dat is helaas niet gebeurd, waardoor ik nu, door RTL, een bak ellende over me heen krijg. Heus, ik ben me van geen kwaad bewust en ga me de komende tijd niet meer blindstaren op televisie maken. Jammer, want dat is het leukste wat er is. Alhoewel, tegenwoordig lopen er in het tv-wereldje steeds meer mensen rond met lange neuzen. Oftewel: niet altijd wordt de waarheid verteld.”

Wie Weening zal opvolgen, is nog niet bekend. De naam van Art Rooijakkers, die dit jaar de overstap maakte van de NPO naar RTL, gaat al rond, maar zijn naam is niet bevestigd. Volgens RTL zijn meerdere presentatoren in gesprek voor het volgende seizoen, waaronder Rooijakkers.

Weening nam acht jaar geleden deel aan de VIP-editie van het populaire expeditieprogramma. In de zevende aflevering gaf hij op omdat het spel hem niet aanstond. In 2012 volgde hij Eddy Zoëy op als presentator, een jaar later kwam Nicolette Kluijver erbij. Samen presenteerden Kluijver en Weening vijf seizoenen. Kluijver vertelde vanavond haar vriend vreselijk te gaan missen. Naast Expeditie Robinson presenteerde Dennis Weening meer programma’s voor RTL5, waaronder Levenslang met dwang en Zon, zuipen, ziekenhuis: hier is het feestje. Expeditie Robinson maakte dit jaar voor de vierde keer kans op de Gouden Televizier Ring. Beau van Erven Dorens kreeg met zijn Five Days Inside meer stemmen.

Volledig scherm © ANP Kippa