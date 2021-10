Teleurstelling bij kijkers: plots herhaling van Kopen zonder Kijken, Martijn Krabbé geeft uitleg

Elke week zitten meer dan een miljoen kijkers klaar voor interieurstyliste Roos Reedijk en bouwdeskundige Bob Sikkes die stelletjes helpen aan hun droomstekje. Zo ook vanavond, maar het bleek te gaan om een aflevering uit 2020 . Daarin waren Magda en Ronald, die overigens veel weg heeft van Giel Beelen, te zien. Een fikse teleurstelling dus voor de RTL 4-kijkers. Presentator Martijn Krabbé legt op Twitter uit dat het niet de schuld van een technicus is die per ongeluk een verkeerd bandje heeft ingestart. ‘Inderdaad herhaling mensen’, schrijft hij. ‘Ik denk dat RTL het niet aandurfde kostbare nieuwe afleveringen weg te spelen tegenover het Nederlands elftal. En ze hebben gelijk.’ Overigens geeft de RTL 4-ster aan dat hij die concurrentiestrijd fluitend had aangedurfd.

‘Niet meer van deze tijd’

Goed nieuws voor de fans van het programma: ‘Volgende week krakend vers en gers’, laat Krabbé weten. Wie niet kan wachten of vanavond alsnog Kopen zonder Kijken wil zien, moet uitwijken naar Videoland. Daar is de aflevering van komende week al te bekijken.



De keuze om een herhaling in te zetten, is opvallend. RTL-zenderbaas Peter van der Vorst zei vorig jaar nog op Radio 1: ,,We kwamen er de volgende ochtend achter: een herhaling tegenover voetbal is gewoon echt niet meer van deze tijd. Dan kijk ik mezelf erop aan en dan denk ik: dat had je toch kunnen weten? Ik ben redelijk hard voor mezelf. Dat moet je nu niet meer doen, dat werkt niet meer. Ik vind dat we dat anders hadden moeten doen en daar hebben we met z’n allen van geleerd.”