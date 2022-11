Televisie ging met Van Nieuwkerk aan de haal: 'In krantentijd geen flard van dit gedrag gezien’

Acteur schaatst Alternatie­ve Elfsteden­tocht ter voorberei­ding op rol in musical

Musicalacteur Wolter Weulink schaatst komende winter de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee, om zich zo voor te bereiden op zijn rol in de musical De tocht. In die musical, over een jaar in Leeuwarden te zien, speelt hij een van de hoofdrollen.

17:35