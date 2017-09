Teller inzamelingsactie USA op 55 miljoen

Robert ten Brink 'ontvoerd' naar eigen love caravan

19:39 All You Need is Love-presentator Robert ten Brink (61) is vandaag door zijn werkgever RTL4 met een smoes naar zijn eigen caravan gelokt. Ten Brink kreeg in het liefdesnestje op wielen te horen dat de zender hem graag nog een paar jaar aan hen bindt. Dokter Love ondertekende zijn contract in het bijzijn van programmadirecteur Erland Galjaard.