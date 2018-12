Teller Serious Request op meer dan 7 ton

3FM Serious Request heeft dit jaar een volledig nieuwe opzet. Het Glazen Huis op een Nederlands stadsplein heeft plaats gemaakt voor drie dj-duo's die, onder de noemer Lifeline, vanuit verschillende uithoeken van het land naar Utrecht lopen. Daar komen ze op de dag voor kerst aan in TivoliVredenburg.



De opbrengst gaat ditmaal niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen, wederom in samenwerking met het Rode Kruis. Dit jaar zijn thema's: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.



Vorig jaar stond de teller na een zelfde aantal dagen op 2.524.842 euro. Aan het einde van de actieweek was het totaal toen 5,3 miljoen euro, de laagste opbrengst in tien jaar tijd.